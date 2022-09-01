Власти ЯНАО займутся оборонно-патриотическим воспитанием

В 2023 году в Ямало-Ненецком автономном округе целый месяц будет посвящен оборонно-патриотической работе с населением. Соответствующее распоряжение губернатора Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте правительства ЯНАО.
«В целях повышения уровня военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи, повышения престижа военной службы, формирования уважительного отношения к защитникам Отечества. Провести с 23 января по 23 февраля 2023 года месячник оборонно-массовой и спортивной работы», — говорится в тексте опубликованного распоряжения.
За исполнение деталей мероприятия, а также составления плана месячника будут отвечать департаменты культуры, спорта и внешних связей округа. Кроме того, военному комиссару ЯНАО рекомендуется также принять участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках месячника.
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В 2023 году в Ямало-Ненецком автономном округе целый месяц будет посвящен оборонно-патриотической работе с населением. Соответствующее распоряжение губернатора Дмитрия Артюхова опубликовано на сайте правительства ЯНАО. «В целях повышения уровня военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи, повышения престижа военной службы, формирования уважительного отношения к защитникам Отечества. Провести с 23 января по 23 февраля 2023 года месячник оборонно-массовой и спортивной работы», — говорится в тексте опубликованного распоряжения. За исполнение деталей мероприятия, а также составления плана месячника будут отвечать департаменты культуры, спорта и внешних связей округа. Кроме того, военному комиссару ЯНАО рекомендуется также принять участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках месячника. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Салехарда (ЯНАО) от «Единой России» предложил проводить патриотические встречи с молодежью. По словам политика, который этим летом находился в Донбассе с гуманитарной миссией, это поможет воспитать у подрастающего поколения то и это.