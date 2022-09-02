МИД Британии потратил десятки тысяч фунтов, чтобы полетать на самолете

The Sun: сотрудники британского МИД за 50 тысяч фунтов покатались на правительственном самолете

02 сентября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники МИД поднялись на самолет по красной ковровой дорожке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании на фоне кризиса совершили полет на самолете премьер-министра, потратив на это 50 тысяч фунтов стерлингов (3 млн 482 тысячи 990 рублей). Статью об этом разместила газета Sun. «Экскурсионный полет для дюжины чиновников министерства иностранных дел прошлой ночью был назван „позорным“ на фоне разрушительного кризиса стоимости жизни. Им постелили красную ковровую дорожку. Сотрудники сели на официальный самолет премьер-министра для прогулки стоимостью около 50 000 фунтов стерлингов», — отмечает издание. Сообщается также, что во время путешествия им был предложен изысканный обед с выбором алкогольных напитков. В итоге в западной прессе сотрудники МИД подверглись жесткой критике. Кризис в Великобритании начался после введения Евросоюзом антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Помимо газового кризиса, в случае подъема цен на электроэнергию, около 28 миллионов британцев окажутся не в состоянии отапливать свои дома. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию.

Сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании на фоне кризиса совершили полет на самолете премьер-министра, потратив на это 50 тысяч фунтов стерлингов (3 млн 482 тысячи 990 рублей). Статью об этом разместила газета Sun. «Экскурсионный полет для дюжины чиновников министерства иностранных дел прошлой ночью был назван „позорным“ на фоне разрушительного кризиса стоимости жизни. Им постелили красную ковровую дорожку. Сотрудники сели на официальный самолет премьер-министра для прогулки стоимостью около 50 000 фунтов стерлингов», — отмечает издание. Сообщается также, что во время путешествия им был предложен изысканный обед с выбором алкогольных напитков. В итоге в западной прессе сотрудники МИД подверглись жесткой критике. Кризис в Великобритании начался после введения Евросоюзом антироссийских санкций из-за начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Помимо газового кризиса, в случае подъема цен на электроэнергию, около 28 миллионов британцев окажутся не в состоянии отапливать свои дома. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию.