В Екатеринбурге школьники надели на 1 сентября галстуки с флагом Германии. Видео

02 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Галстуки учеников были в цвет немецкого флага Фото: Анна Майорова © URA.RU Учащиеся лицея № 37 в Екатеринбурге пришли на линейку в День знаний в галстуках цвета флага ФРГ. Видео с праздничного мероприятия появилось в telegram-канале ZападняЕКБ. В учебном учреждении URA.RU пояснили, что в гимназии идет углубленное изучение немецкого языка и поддерживается дружба с Германией. «Внимание! Екатеринбург опять отличился своим „патриотизмом“! Кто-нибудь в курсе, в гимназиях Екатеринбурга сейчас будущих немцев воспитывают?», — такими словами сопроводили видео авторы поста в паблике ZападняЕКБ. На кадрах видно, что на ребятах повязаны галстуки, вероятно, символизирующие дружбу двух стран: один конец имеет цвета флага Германии, другой — флага России. «У нас гимназия с углубленным изучением немецкого языка. У нас есть в кабинете у директора и флаг России, и флаг Германии стоит. До коронавируса был обмен: наши дети ездили в Германию, из Германии дети приезжали к нам», — объяснили в самой гимназии. Собеседники добавили, что в лицее трудятся два преподавателя-немца, которые специально приезжают в Екатеринбург из ФРГ. «Мы истинные патриоты России», — уверили в гимназии и обратили внимание корреспондента на кончик галстука бело-сине-красного цвета. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №108 в Екатеринбурге пришел на торжественную линейку в школьной форме для девочек. После этого в учебное учреждение нагрянула проверка из департамента образования.

Учащиеся лицея № 37 в Екатеринбурге пришли на линейку в День знаний в галстуках цвета флага ФРГ. Видео с праздничного мероприятия появилось в telegram-канале ZападняЕКБ. В учебном учреждении URA.RU пояснили, что в гимназии идет углубленное изучение немецкого языка и поддерживается дружба с Германией. «Внимание! Екатеринбург опять отличился своим „патриотизмом“! Кто-нибудь в курсе, в гимназиях Екатеринбурга сейчас будущих немцев воспитывают?», — такими словами сопроводили видео авторы поста в паблике ZападняЕКБ. На кадрах видно, что на ребятах повязаны галстуки, вероятно, символизирующие дружбу двух стран: один конец имеет цвета флага Германии, другой — флага России. «У нас гимназия с углубленным изучением немецкого языка. У нас есть в кабинете у директора и флаг России, и флаг Германии стоит. До коронавируса был обмен: наши дети ездили в Германию, из Германии дети приезжали к нам», — объяснили в самой гимназии. Собеседники добавили, что в лицее трудятся два преподавателя-немца, которые специально приезжают в Екатеринбург из ФРГ. «Мы истинные патриоты России», — уверили в гимназии и обратили внимание корреспондента на кончик галстука бело-сине-красного цвета. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №108 в Екатеринбурге пришел на торжественную линейку в школьной форме для девочек. После этого в учебное учреждение нагрянула проверка из департамента образования.