В екатеринбургскую школу выехала проверка из-за парня в женском платье

Источник URA.RU: власти ведут проверку из-за ученика в женском платье в школе Екатеринбурга

В учреждении работает Константин Шевченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко утром 2 сентября выехал в гимназию №108, где накануне произошел скандал с парнем в женском платье. В разборе полетов также участвует представитель областного минобра, рассказал URA.RU источник, близкий к образовательному учреждению.

«Шевченко в гимназии, с ним — человек из министерства образования», — рассказал собеседник. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту заявили, что визит начальника образования в гимназию может быть не связан с последними событиями.

Как писало URA.RU, накануне родители, пришедшие на торжественную линейку по случаю Дня знаний в гимназию №108, возмутились: в толпе они заметили семиклассника, надевшего школьную форму для девочек. Известно, что подросток потом фотографировался со сверстниками и делился фото в соцсетях.

Похожий скандал произошел в конце прошлого учебного года в престижном лицее №12, когда в соцсетях появилось видео с танцем, в котором можно было усмотреть признаки пропаганды ЛГБТ. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сразу потребовал уволить Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Мэрия — работодатель Кулевой — изначально заняла противоположную позицию. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером 31-го собрались на стихийный митинг в защиту директора. Через пару часов губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит отставки Кулевой, поддержав тем самым администрацию и публично одернув Биктуганова.

В итоге своего поста лишилась только завуч — Лилия Ардашева. По словам источника агентства, директор гимназии №108 Наталья Шубина не имеет такого аппаратного веса, как у Кулевой. И потому может покинуть свой пост.