Экс-мэр Челябинска хочет смягчить наказание за взятки

Экс-мэр Челябинска Тефтелев пытается смягчить себе наказание за взятки

Евгений Тефтелев подал заявление в Кыштымский городской суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, отбывающий срок за получение взяток, просит смягчить ему наказание. Это следует из базы судебных дел.

Ходатайство Тефтелева о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) поступило в Кыштымский городской суд 2 сентября. Дата рассмотрения еще не назначена, следует из материалов дела.

«У Евгения Тефтелева наступило право на условно-досрочное освобождение, но он подал ходатайство о замене срока в колонии-поселении исправительными работами. По сути, это равнозначно УДО (нужно работать в любой организации и отдавать в доход государства 5 процентов), но доля одобрения таких ходатайств судами выше, чем ходатайств об условно-досрочном освобождении», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных структурах.

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в его коттедже под Магнитогорском. Экс-чиновник признал вину в получении взяток, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Однако в итоге он сразу попал в колонию-поселение при исправительной колонии строгого режима №10 ГУФСИН по региону в Кыштыме.

Практически сразу он выплатил штраф в 37,5 млн рублей, что позволило ему претендовать на дополнительное смягчение наказания. Его соучастник и подчиненный Евгений Пашков настаивал на своей невиновности, и приговор оказался значительно жестче: 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.