Россия пригрозила ответить на агрессию Запада ядерным оружием

МИД РФ: Россия готова использовать ядерное оружие для самозащиты
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, военная техника, армия, парад, тополь-м, 9 мая, красная площадь
Россия может использовать ядерное оружие, отметил Сергей Рябков Фото:

Россия готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской военной доктрине», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

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Россия готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской военной доктрине», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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