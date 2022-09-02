Все страны ЕС принуждают отказаться от дорогой нефти из России

Еврокомиссия будет добиваться введения потолка цен на нефть из России во всем ЕС

02 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия будет добиваться, чтобы принятое G7 ограничение действовало во всем ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть должно быть распространено на все страны Евросоюза. О намерениях добиться этого сообщил член Еврокомиссии Паоло Джентилони. «Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для реализации этой меры в ЕС», — приводит сайт Еврокомиссии заявление Паоло Джентилони. По его словам, Европа планирует ввести такой лимит для сырой нефти уже с декабря 2022 года, как это определили в G7. С 5 февраля 2023 — для нефтепродкутов. Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть должно быть распространено на все страны Евросоюза. О намерениях добиться этого сообщил член Еврокомиссии Паоло Джентилони. «Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для реализации этой меры в ЕС», — приводит сайт Еврокомиссии заявление Паоло Джентилони. По его словам, Европа планирует ввести такой лимит для сырой нефти уже с декабря 2022 года, как это определили в G7. С 5 февраля 2023 — для нефтепродкутов. Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.