Все страны ЕС принуждают отказаться от дорогой нефти из России

Еврокомиссия будет добиваться введения потолка цен на нефть из России во всем ЕС
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Еврокомиссия будет добиваться, чтобы принятое G7 ограничение действовало во всем ЕС Фото:
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Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть должно быть распространено на все страны Евросоюза. О намерениях добиться этого сообщил член Еврокомиссии Паоло Джентилони.

«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для реализации этой меры в ЕС», — приводит сайт Еврокомиссии заявление Паоло Джентилони. По его словам, Европа планирует ввести такой лимит для сырой нефти уже с декабря 2022 года, как это определили в G7. С 5 февраля 2023 — для нефтепродкутов.

Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

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Решение стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть должно быть распространено на все страны Евросоюза. О намерениях добиться этого сообщил член Еврокомиссии Паоло Джентилони. «Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для реализации этой меры в ЕС», — приводит сайт Еврокомиссии заявление Паоло Джентилони. По его словам, Европа планирует ввести такой лимит для сырой нефти уже с декабря 2022 года, как это определили в G7. С 5 февраля 2023 — для нефтепродкутов. Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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