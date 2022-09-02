В Кремле придумали ответ на введение потолка цен на нефть

Россия не будет сотрудничать со странами на нерыночных условиях, отметил Дмитрий Песков
Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее полок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.
«Можно лаконично напомнить заявление вице-премьера Александа Новака вчерашнее. Он однозначно заявил, что страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, они не идут среди получателей российской нефти. Мы не будем на нерыночных принципах с ними взаимодействовать. Эта нефть пойдет в альтернативные направления, в страны, которые действуют на рыночных условиях. Их гораздо больше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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