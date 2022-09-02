В Кремле придумали ответ на введение потолка цен на нефть

Дмитрий Песков: РФ не будет поставлять нефть странам, которые поддерживают потолок цен

02 сентября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Россия не будет сотрудничать со странами на нерыночных условиях, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее полок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферец-колла. «Можно лаконично напомнить заявление вице-премьера Александа Новака вчерашнее. Он однозначно заявил, что страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, они не идут среди получателей российской нефти. Мы не будем на нерыночных принципах с ними взаимодействовать. Эта нефть пойдет в альтернативные направления, в страны, которые действуют на рыночных условиях. Их гораздо больше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее полок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферец-колла. «Можно лаконично напомнить заявление вице-премьера Александа Новака вчерашнее. Он однозначно заявил, что страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, они не идут среди получателей российской нефти. Мы не будем на нерыночных принципах с ними взаимодействовать. Эта нефть пойдет в альтернативные направления, в страны, которые действуют на рыночных условиях. Их гораздо больше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.