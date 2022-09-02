В Кремле придумали ответ на введение потолка цен на нефть

Дмитрий Песков: РФ не будет поставлять нефть странам, которые поддерживают потолок цен
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия не будет сотрудничать со странами на нерыночных условиях, отметил Дмитрий Песков Фото:

Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее полок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферец-колла.

«Можно лаконично напомнить заявление вице-премьера Александа Новака вчерашнее. Он однозначно заявил, что страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, они не идут среди получателей российской нефти. Мы не будем на нерыночных принципах с ними взаимодействовать. Эта нефть пойдет в альтернативные направления, в страны, которые действуют на рыночных условиях. Их гораздо больше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ввести на нее полок цен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферец-колла. «Можно лаконично напомнить заявление вице-премьера Александа Новака вчерашнее. Он однозначно заявил, что страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, они не идут среди получателей российской нефти. Мы не будем на нерыночных принципах с ними взаимодействовать. Эта нефть пойдет в альтернативные направления, в страны, которые действуют на рыночных условиях. Их гораздо больше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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