Первый канал показал сюжет про скандальный артефакт Екатеринбурга

Первый канал показал сюжет про Шигирского идола из Екатеринбурга

03 сентября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Шигирский идол назвали одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU На Первом канале вышел выпуск про главные достопримечательности российских городов. В Екатеринбурге такой достопримечательностью стал Шигирский идол, против которого выступают православные жители города. Запись выпуска опубликована на сайте Первого канала. «Еще больше интересных скульптур в Екатеринбурге. И не только уличных! Все же помнят каслинский павильон из чугуна? Вот, где настоящее мастерство. А Шигирский идол? Тоже скульптура, самая древняя на планете, деревянная. Этот город вообще кого угодно удивит. Особенно если смотреть на него сверху, из единственного в стране бассейна на крыше», — рассказал автор выпуска. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга намерены пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и город, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). В ближайших планах — создать сайт, посвященный Шигирской культуре и несколько веб-страниц на иностранных языках. Через них люди за рубежом, разыскивая главные памятники человечества, узнавали бы тройку: Шигир из Екатеринбурга, пирамиды и Стоунхендж. Большой Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Идол обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного города Кировграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном краеведческом музее, где ему посвящена отдельная экспозиция. Многие православные выступают против того, чтобы идол становился символом города, так как он может быть олицетворением дьявола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Первом канале вышел выпуск про главные достопримечательности российских городов. В Екатеринбурге такой достопримечательностью стал Шигирский идол, против которого выступают православные жители города. Запись выпуска опубликована на сайте Первого канала. «Еще больше интересных скульптур в Екатеринбурге. И не только уличных! Все же помнят каслинский павильон из чугуна? Вот, где настоящее мастерство. А Шигирский идол? Тоже скульптура, самая древняя на планете, деревянная. Этот город вообще кого угодно удивит. Особенно если смотреть на него сверху, из единственного в стране бассейна на крыше», — рассказал автор выпуска. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга намерены пиарить Шигирский идол, а вместе с ним и город, в связке с такими мировыми артефактами, как пирамида Хеопса (Египет) и Стоунхендж (Великобритания). В ближайших планах — создать сайт, посвященный Шигирской культуре и несколько веб-страниц на иностранных языках. Через них люди за рубежом, разыскивая главные памятники человечества, узнавали бы тройку: Шигир из Екатеринбурга, пирамиды и Стоунхендж. Большой Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Идол обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного города Кировграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном краеведческом музее, где ему посвящена отдельная экспозиция. Многие православные выступают против того, чтобы идол становился символом города, так как он может быть олицетворением дьявола.