Глава СК взял на контроль дело об изрезанной свердловской школьнице

Дело о нападении на 16-летнюю школьницу в поселке Исток (Свердловская область) взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о том, как идет расследование, сообщили URA.RU в Следственном комитете России.
«16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали после нападения молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство из хулиганских побуждений“. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — рассказали в центральном аппарате ведомства.
Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. «Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и „залечь на дно“ не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей», — рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП.
Фото предоставлено В. Н. Горелых
Фото предоставлено В. Н. Горелых
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Дело о нападении на 16-летнюю школьницу в поселке Исток (Свердловская область) взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о том, как идет расследование, сообщили URA.RU в Следственном комитете России. «16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали после нападения молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство из хулиганских побуждений“. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — рассказали в центральном аппарате ведомства. Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. «Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и „залечь на дно“ не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей», — рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП.