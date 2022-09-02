Глава СК взял на контроль дело об изрезанной свердловской школьнице Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на школьницу в Екатеринбурге 03 сентября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 + Следить за ходом расследования по резонансному делу будет центральный аппарат Следственного комитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дело о нападении на 16-летнюю школьницу в поселке Исток (Свердловская область) взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о том, как идет расследование, сообщили URA.RU в Следственном комитете России. «16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали после нападения молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство из хулиганских побуждений“. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — рассказали в центральном аппарате ведомства. Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. «Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и „залечь на дно“ не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей», — рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП. Фото предоставлено В. Н. Горелых Фото предоставлено В. Н. Горелых Дело о нападении на 16-летнюю школьницу в поселке Исток (Свердловская область) взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о том, как идет расследование, сообщили URA.RU в Следственном комитете России. «16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали после нападения молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство из хулиганских побуждений“. Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — рассказали в центральном аппарате ведомства. Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. «Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и „залечь на дно“ не удалось. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей», — рассказал подробности глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям