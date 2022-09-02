02 сентября 2022
01 сентября 2022

Курганцы присоединились к силовому межрегиональному турниру. Фото, видео

В Кургане проводится межрегиональный турнир по силовому многоборью
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным подсчетам, общее число участников турнира — 600 человек Фото:

В Кургане 3 сентября проводится турнира по силовому многоборью (кроссфит). Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на спортивном мероприятии.

«Турнир проводится одновременно в пяти городах РФ. Это Красногорск, Улан-Удэ, Курган, Архангельск и Ульяновск. Для большего вовлечения участников выбран формат телемоста. Таким образом спортсмены могут в реальном времени следить за тем, как выступают конкуренты из других регионах», — пояснил корреспондент агентства.

Первенство организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Главным организатором выступает патриотический клуб «ЯРОПОЛК». Турнир посвящен памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

К участию в турнире были допущены девушки с 17 лет и юноши — с 16 лет
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Наличие физической подготовки увеличивает шансы на победу
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Десятки курганцев пришли поддержать участников
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В Кургане 3 сентября проводится турнира по силовому многоборью (кроссфит). Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на спортивном мероприятии. «Турнир проводится одновременно в пяти городах РФ. Это Красногорск, Улан-Удэ, Курган, Архангельск и Ульяновск. Для большего вовлечения участников выбран формат телемоста. Таким образом спортсмены могут в реальном времени следить за тем, как выступают конкуренты из других регионах», — пояснил корреспондент агентства. Первенство организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Главным организатором выступает патриотический клуб «ЯРОПОЛК». Турнир посвящен памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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