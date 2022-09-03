В Москве проходит прощание с Михаилом Горбачевым: главное о церемонии

03 сентября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Москве в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. URA.RU приводит главные новости о церемонии. В Москве началось прощание с Горбачевым. Мероприятие проходит в Доме Союзов. Похороны политика состоятся 3 сентября на Новодевичьем кладбище;

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на прощание с бывшим главой государства. Политик возложил цветы к гробу;

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на прощание с Михаилом Горбачевым вопреки тому, что европейские политики перестали посещать Россию после начала спецоперации на Украине. Он, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось;

Помимо Орбана проститься с Горбачевым прибыли послы иностранных государств в РФ. В их числе называются представители Швеции, США и Великобритании;

Алла Пугачева приехала на прощание с Михаилом Горбачевым. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа.

Дмитрий Муратов приехал попрощаться с Горбачевым. Муратов ранее выразил мнение, что бывший президент СССР подарил миру 30 лет мира.

Журналистов крупных российских средств массовой информации не пустили на церемонию прощания. Близкие Михаила Горбачева проводили политика в последний путь. Проститься с ним пришли его дочь Ирина и внучки. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Родственникам политического деятеля выразили соболезнования как в России, так и за рубежом. Так, президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким Горбачева. Президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне экс-президента СССР считают исторической личностью, пишет Pravda.Ru.

В Москве в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. URA.RU приводит главные новости о церемонии. Близкие Михаила Горбачева проводили политика в последний путь. Проститься с ним пришли его дочь Ирина и внучки. Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Родственникам политического деятеля выразили соболезнования как в России, так и за рубежом. Так, президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким Горбачева. Президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне экс-президента СССР считают исторической личностью, пишет Pravda.Ru.