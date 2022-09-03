В Москве проходит прощание с Михаилом Горбачевым: главное о церемонии

В Москве в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. URA.RU приводит главные новости о церемонии.
- В Москве началось прощание с Горбачевым. Мероприятие проходит в Доме Союзов. Похороны политика состоятся 3 сентября на Новодевичьем кладбище;
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал на прощание с бывшим главой государства. Политик возложил цветы к гробу;
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на прощание с Михаилом Горбачевым вопреки тому, что европейские политики перестали посещать Россию после начала спецоперации на Украине. Он, насколько известно Кремлю, прилетит в Москву только, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, пожеланий о контактах с руководством РФ с венгерской стороны не высказывалось;
- Помимо Орбана проститься с Горбачевым прибыли послы иностранных государств в РФ. В их числе называются представители Швеции, США и Великобритании;
- Алла Пугачева приехала на прощание с Михаилом Горбачевым. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа.
- Дмитрий Муратов приехал попрощаться с Горбачевым. Муратов ранее выразил мнение, что бывший президент СССР подарил миру 30 лет мира.
- Журналистов крупных российских средств массовой информации не пустили на церемонию прощания.
Близкие Михаила Горбачева проводили политика в последний путь. Проститься с ним пришли его дочь Ирина и внучки.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Родственникам политического деятеля выразили соболезнования как в России, так и за рубежом. Так, президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким Горбачева.
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