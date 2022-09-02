В Тюменской области начался урожай опят. Жители региона поехали на «тихую охоту» и поделились местом, в котором удалось собрать большое количество грибов. Об этом они рассказывают в соцсетях.
«Грибной улов. 120 км от Тюмени, поселок Лебедевка», — рассказала Екатерина Адамова в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». Она приложила фотографию, на которой показывает количество опят, которые получилось там собрать. Всего тюменка собрала четыре коробки и один таз грибов. Также тюменцам советуют поехать в Голышмановский и Юргинский район.
Ранее URA.RU сообщало, что регион бьет все рекорды по урожаю грибов. Об этом рассказали сами местные жители. Также агентство писало о районах в Тюменской области, где заниматься сбором небезопасно.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»