02 сентября 2022

Тюменцы собрали огромный урожай опят и рассказали, где их найти. Фото

Тюменцы показали урожай опят из Лебедевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
В Тюмени начался сезон опят Фото:

В Тюменской области начался урожай опят. Жители региона поехали на «тихую охоту» и поделились местом, в котором удалось собрать большое количество грибов. Об этом они рассказывают в соцсетях.

«Грибной улов. 120 км от Тюмени, поселок Лебедевка», — рассказала Екатерина Адамова в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». Она приложила фотографию, на которой показывает количество опят, которые получилось там собрать. Всего тюменка собрала четыре коробки и один таз грибов. Также тюменцам советуют поехать в Голышмановский и Юргинский район.

Ранее URA.RU сообщало, что регион бьет все рекорды по урожаю грибов. Об этом рассказали сами местные жители. Также агентство писало о районах в Тюменской области, где заниматься сбором небезопасно.

Фото:

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В Тюменской области начался урожай опят. Жители региона поехали на «тихую охоту» и поделились местом, в котором удалось собрать большое количество грибов. Об этом они рассказывают в соцсетях. «Грибной улов. 120 км от Тюмени, поселок Лебедевка», — рассказала Екатерина Адамова в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в социальной сети «ВКонтакте». Она приложила фотографию, на которой показывает количество опят, которые получилось там собрать. Всего тюменка собрала четыре коробки и один таз грибов. Также тюменцам советуют поехать в Голышмановский и Юргинский район. Ранее URA.RU сообщало, что регион бьет все рекорды по урожаю грибов. Об этом рассказали сами местные жители. Также агентство писало о районах в Тюменской области, где заниматься сбором небезопасно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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