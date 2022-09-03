Global Times: США наживаются на энергетическом кризисе в Европе

03 сентября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

США наживаются на энергетическом кризисе в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе США наживаются на энергетическом кризисе, так как они открыли огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой. Об этом заявила директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян, передает издание Global Times. «В то время, когда поставки российского трубопроводного газа находились в состоянии свободного падения, у ЕС не было другого выбора, кроме как нарастить импорт из США любой ценой, что принесло беспрецедентную прибыль американским поставщикам газа», — пояснила Лин Боцян. Как отметили в издании, в связи с прекращением поставок российского газа по «Северному потоку» ЕС будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из альтернативных источников в преддверии предстоящей зимы, что сделает США победителем. Кроме того, газета уточнила, что американцы больше всего выиграли от энергетического кризиса. По мнению авторов материала, Соединенные Штаты открыли огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой. Ранее в США заявили, что потолок цен на российскую нефть дестабилизирует рынок. Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада ввели антироссийские санкции в связи с этим, но столкнулись с последствиями, в частности — газовым кризисом.

США наживаются на энергетическом кризисе, так как они открыли огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой. Об этом заявила директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян, передает издание Global Times. «В то время, когда поставки российского трубопроводного газа находились в состоянии свободного падения, у ЕС не было другого выбора, кроме как нарастить импорт из США любой ценой, что принесло беспрецедентную прибыль американским поставщикам газа», — пояснила Лин Боцян. Как отметили в издании, в связи с прекращением поставок российского газа по «Северному потоку» ЕС будет вынужден нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из альтернативных источников в преддверии предстоящей зимы, что сделает США победителем. Кроме того, газета уточнила, что американцы больше всего выиграли от энергетического кризиса. По мнению авторов материала, Соединенные Штаты открыли огромный рынок для американских поставщиков газа, усилив контроль над Европой. Ранее в США заявили, что потолок цен на российскую нефть дестабилизирует рынок. Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада ввели антироссийские санкции в связи с этим, но столкнулись с последствиями, в частности — газовым кризисом.