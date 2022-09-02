В США назвали плачевный итог введения потолка цен на нефть из России

В США заявили, что потолок цен на российскую нефть дестабилизирует рынок

02 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Инвесторы откажутся вкладываться в нефть из-за потолка цен, считает Райан Ситтон Фото: Алексей Андронов © URA.RU Введение потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации всего нефтяного рынка и оттоку инвесторов. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора по производству нефти) Райан Ситтон. «Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизирует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще. Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть», — сказал Ситтон в беседе с РИА «Новости». Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введения потолка цен на российскую нефть. Ограничения установят исходя из «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях, пишет «Царьград».

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации всего нефтяного рынка и оттоку инвесторов. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора по производству нефти) Райан Ситтон. «Все закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизирует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще. Если вы попросите инвесторов в нефтяной бизнес продолжать вкладывать деньги в производство нефти, то они откажутся, поскольку будет возможность покупать дешевую российскую нефть», — сказал Ситтон в беседе с РИА «Новости». Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введения потолка цен на российскую нефть. Ограничения установят исходя из «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях, пишет «Царьград».