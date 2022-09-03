Свердловский депутат ГД обсмеяла члена ЕС из-за высказываний по газу. Скрин

Свердловский депутат Госдумы Рябцева призвала члена ЕС к ответу из-за требований по поставкам российского газа

04 сентября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева обратилась к члену ЕС из-за заявлений о выполнении газовых контрактов со стороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала члена Евросоюза Паоло Джентилони к ответу из-за высказываний на тему того, что от РФ ждут выполнения газовых контрактов. Она обсмеяла его в своем telegram-канале. «Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сообщил: В ЕС заявили, что ждут от РФ выполнения газовых контрактов. Паоло, напомни, согласно каких „контрактов“ заморожены сотни миллиардов долларов российских активов? Согласно каких „контрактов“ вы планируете вводить верхний предел цен на российскую нефть? Что такое „контракт“, Паоло?», — говорится в сообщении. Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. Все страны ЕС принуждают отказаться от дорогой нефти из России. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Скрин: соцсети Жанны Рябцевой

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева призвала члена Евросоюза Паоло Джентилони к ответу из-за высказываний на тему того, что от РФ ждут выполнения газовых контрактов. Она обсмеяла его в своем telegram-канале. «Комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сообщил: В ЕС заявили, что ждут от РФ выполнения газовых контрактов. Паоло, напомни, согласно каких „контрактов“ заморожены сотни миллиардов долларов российских активов? Согласно каких „контрактов“ вы планируете вводить верхний предел цен на российскую нефть? Что такое „контракт“, Паоло?», — говорится в сообщении. Ранее министры финансов стран «Семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что он начнет действовать с 5 декабря текущего года. Все страны ЕС принуждают отказаться от дорогой нефти из России. В Кремле предупредили, что не будут поставлять энергоносители в те страны, которые примут такое решение. В их числе уже есть США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.