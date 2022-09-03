03 сентября 2022

В Эстонии усомнились в новом заявлении Зеленского по спецоперации

Глава разведки Эстонии Гросберг усомнился в планах Зеленского освободить Украину до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский хочет вернуть контроль над всей Украиной до конца года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине через несколько месяцев перейдет в статичную стадию из-за погоды. Так глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Марго Гросберг прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над всей территорией страны до конца года.

«До окончания активных боевых действий осталось семь-девять недель, в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, как сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях», — сказал Гросберг на пресс-конференции, информацию передает портал Delfi.

Ранее Зеленский сказал, что собирается до конца года вернуть под контроль всю территорию Украины. Зеленский также заявлял о планах вернуть Крым любыми средствами. В Кремле заявляли, что спецоперация на Украине завершится после достижения поставленных целей. Она началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР и часть территории ДНР.

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Спецоперация РФ на Украине через несколько месяцев перейдет в статичную стадию из-за погоды. Так глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Марго Гросберг прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть контроль над всей территорией страны до конца года. «До окончания активных боевых действий осталось семь-девять недель, в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, как сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях», — сказал Гросберг на пресс-конференции, информацию передает портал Delfi. Ранее Зеленский сказал, что собирается до конца года вернуть под контроль всю территорию Украины. Зеленский также заявлял о планах вернуть Крым любыми средствами. В Кремле заявляли, что спецоперация на Украине завершится после достижения поставленных целей. Она началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, а также освободили ЛНР и часть территории ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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