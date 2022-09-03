В ЯНАО поспорили из-за жителя, сделавшего предложение на концерте

В Надыме поспорили из-за жителя, сделавшего девушке предложение на концерте Валерии

04 сентября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Надыме парень сделал девушке предложение во время выступления Валерии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) спорят из-за жителя, который сделал предложение девушке во время выступления Валерии. Своим мнением пользователи делятся в соцсетях. «Парень на всеобщее обозрение сделал предложение своей девушке на сцене — это не очень красиво. Чувства напоказ, показуха какая-то, звездный час. Впечатление, что сделано это ради популярности и обсуждений», — написал анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». «Мне тоже этот момент не понравился. Не понравилось не само предложение, а то, что это вклинилось в центр концерта. Не к месту мне кажется», — поделилась Юлия Тараненко. «Сколько людей, столько и мнений! Но Валерии мог тоже подарить цветы, не вежливо было говорить, что цветы не ей», — написала Татьяна Балицкая. «Почему бы просто порадоваться за молодых. Парень сделал это по-своему, каждый имеет на это право», — прокомментировала пост Светлана Кандирова-Силюк. «Красиво и оригинально было сделано предложение», — написала Варвара Подольская. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.

В Надыме (ЯНАО) спорят из-за жителя, который сделал предложение девушке во время выступления Валерии. Своим мнением пользователи делятся в соцсетях. «Парень на всеобщее обозрение сделал предложение своей девушке на сцене — это не очень красиво. Чувства напоказ, показуха какая-то, звездный час. Впечатление, что сделано это ради популярности и обсуждений», — написал анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». «Мне тоже этот момент не понравился. Не понравилось не само предложение, а то, что это вклинилось в центр концерта. Не к месту мне кажется», — поделилась Юлия Тараненко. «Сколько людей, столько и мнений! Но Валерии мог тоже подарить цветы, не вежливо было говорить, что цветы не ей», — написала Татьяна Балицкая. «Почему бы просто порадоваться за молодых. Парень сделал это по-своему, каждый имеет на это право», — прокомментировала пост Светлана Кандирова-Силюк. «Красиво и оригинально было сделано предложение», — написала Варвара Подольская. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.