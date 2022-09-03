Кремль допустил визит Путина на G20

04 сентября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Песков: визит Путина на G20 возможен Фото: Официальный сайт Президента РФ Для принятия окончательного решения о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии — прим. URA.RU), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого ее автор Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступают против участия России. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказалась, что у России «нет морального права» приезжать на саммит, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «русофобским вбросом». Политолог Мартынов заявлял, что Путин на G20 — последний шанс Запада победить кризис.

Для принятия окончательного решения о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии — прим. URA.RU), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого ее автор Павел Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступают против участия России. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказалась, что у России «нет морального права» приезжать на саммит, передает RT. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это «русофобским вбросом». Политолог Мартынов заявлял, что Путин на G20 — последний шанс Запада победить кризис.