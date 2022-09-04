Шольц оправдался и обвинил Россию в проблемах Германии

Олаф Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе Германии

04 сентября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе Официальный сайт Кремля новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия виновата в энергетическом кризисе Германии, так как является ненадежным поставщиком энергоносителей. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает свои контрактные обязательства», — заявил он. Его слова публикует argumenti.ru. Также Шольц уточнил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Поставки газа по «Северному потоку» прекратились из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ. Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».

Россия виновата в энергетическом кризисе Германии, так как является ненадежным поставщиком энергоносителей. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает свои контрактные обязательства», — заявил он. Его слова публикует argumenti.ru. Также Шольц уточнил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Поставки газа по «Северному потоку» прекратились из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ. Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».