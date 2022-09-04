Шольц оправдался и обвинил Россию в проблемах Германии

Олаф Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе Германии
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Олаф Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Россия виновата в энергетическом кризисе Германии, так как является ненадежным поставщиком энергоносителей. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает свои контрактные обязательства», — заявил он. Его слова публикует argumenti.ru. Также Шольц уточнил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине.

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Поставки газа по «Северному потоку» прекратились из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ. Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».

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Россия виновата в энергетическом кризисе Германии, так как является ненадежным поставщиком энергоносителей. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает свои контрактные обязательства», — заявил он. Его слова публикует argumenti.ru. Также Шольц уточнил, что ФРГ продолжит оказывать помощь Украине. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ранее немцы обрушились на власти из-за «Северного потока». Поставки газа по «Северному потоку» прекратились из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ. Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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