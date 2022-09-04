Стоматолог Конников назвал последствия поздней замены зубной щетки

Стоматолог Конников: поздняя замена зубной щетки грозит потерей зубов

Несвоевременная замена зубной щетки может снизить эффективность очистки зубов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несвоевременная замена зубной щетки приводит к снижению эффективности очистки и развитию воспалительных процессов в полости рта, что грозит потерей зубов. Об этом URA.RU рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников.

«Если человек несвоевременно меняет щетку, то не будет никакой эффективности. Во-вторых, будет травма мягких тканей, то есть, десна будет травмироваться. А это будет приводить к воспалительным процессам в полости рта, то есть, парадонтит, парадонтоз», — сказал Олег Конников.

«Самолечением здесь заниматься не нужно. Надо пройти профилактическую чистку зубов у стоматолога, который подберет индивидуальную схему чистки и порекомендует зубную щетку и пасту. А все воспалительные заболевания в полости рта ведут к потере зубов», — добавил специалист.

Как отметил стоматолог, сама зубная щетка подскажет, когда ее следует поменять. «На каждой зубной щетке есть индикация ворсинок. Когда их цвет изменился, это и является признаком того, что щетку нужно менять», — уточнил он.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что ополаскиватели для полости рта, фиточаи и цветные напитки могут окрасить зубы. Он объяснил, что меняется не цвет эмали, а образуется поверхностное окрашивание. Но для этого нужно как минимум 5-6 лет.