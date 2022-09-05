Волейболисты «Тюмени» проиграли «Локомотиву-Изумруд» из Екатеринбурга

Волейболисты «Тюмени» проиграли «Локомотиву-Изумруд» из Екатеринбурга

05 сентября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» обыграл «Тюмень» со счетом 3:2 (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Волейбольная команда «Тюмень» проиграла свердловскому клубу «Локомотив-Изумруд» со счетом 3:2 в пяти сетах в последней встрече предварительного раунда Кубка Калачихина. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Игра проходила в Екатеринбурге. «Кубок Калачихина. Екатеринбург. 4 сентября. „Локомотив-Изумруд“ (Екатеринбург) — „Тюмень“ (Тюменская область) — 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:23, 15:11)», — говорится в сообщении. Тюменцы могли завершить игру в четвертом сете, ведя со счетом 16:13, но помешала реализация игровых моментов. «В этом отрезке „Тюмень“ подавала лучше соперника, однако уступила на блоке, да и реализация нападения у сибиряков упала», — пишет тюменское издание. В итоге волейбольные клубы рассудил тай-брейк (пятый сет), где «железнодорожники» из Екатеринбурга оказались сильнее «Тюмени». По информации из открытых источников, в 2022 году Кубок России посвящен олимпийскому чемпиону СССР Валерию Калачихину. В турнире принимают участие 15 команд, которые разделены на четыре зоны. Победители этих зон будут бороться за 1-4 места в финальном этапе соревнований.

Волейбольная команда «Тюмень» проиграла свердловскому клубу «Локомотив-Изумруд» со счетом 3:2 в пяти сетах в последней встрече предварительного раунда Кубка Калачихина. Об этом сообщает издание «Тюменская арена». Игра проходила в Екатеринбурге. «Кубок Калачихина. Екатеринбург. 4 сентября. „Локомотив-Изумруд“ (Екатеринбург) — „Тюмень“ (Тюменская область) — 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:23, 15:11)», — говорится в сообщении. Тюменцы могли завершить игру в четвертом сете, ведя со счетом 16:13, но помешала реализация игровых моментов. «В этом отрезке „Тюмень“ подавала лучше соперника, однако уступила на блоке, да и реализация нападения у сибиряков упала», — пишет тюменское издание. В итоге волейбольные клубы рассудил тай-брейк (пятый сет), где «железнодорожники» из Екатеринбурга оказались сильнее «Тюмени». По информации из открытых источников, в 2022 году Кубок России посвящен олимпийскому чемпиону СССР Валерию Калачихину. В турнире принимают участие 15 команд, которые разделены на четыре зоны. Победители этих зон будут бороться за 1-4 места в финальном этапе соревнований.