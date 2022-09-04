В Тюменской области начали снимать комедийный фильм «Вахтовый метод». Проект получил финансовую поддержку — 25 млн рублей от Минкультуры РФ. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.
«Съемки полнометражного художественного фильма „Вахтовый метод“ начались в Тюменской области. <…> „Вахтовый метод“ — семейная комедия. Проект получил поддержку Министерства культуры РФ в размере 25 млн рублей», — говорится в сообщении инфоцентра.
Там отметили, что кинокартина «Вахтовый метод» — первый режиссерский проект тюменца Алексея Южакова. 72% съемочной группы составляют жители Тюменской области.
По словам замгубернатора региона Павла Белявского, фильм стал первым шагом молодежного тюменского кино в «большой кинематограф». «Наша ставка на творческую инициативу талантливых ребят подтвердилась», — сказал Белявский, его слова передает инфоцентр региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени снимали восьмую часть новогодней комедии «Елки». Также в Тобольском районе начали снимать кинокартину «По щучьему велению». Тогда местные жители могли принять участие в массовых сценах фильма, а один из тоболяков привел на съемку своих лошадей. В июне возобновили съемки кино в селе Абалак.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»