Власти поставили точку в конфликте директора школы и тюменской «девочки в хиджабе»

Заместитель губернатора Тюменской области разрешил школьницам ходить на уроки в хиджабе

Девочке разрешили посещать уроки в хиджабе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученица школы №88 в Тюмени, которую не пускали на занятия из-за ношения хиджаба, сможет посещать уроки с покрытой головой. Об этом URA.RU рассказал отец ребенка Ибрагим Давудов. Обещание больше не допускать подобных ситуаций мужчине дал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, а семья ребенка отказалась от идеи обращаться в суд.

«Состоялась встреча с замгубернатора Тюменской области Алексеем Райдером, представителем дагестанской диаспоры Магомедом Ажуевым, и директором школы Еленой Головчак. Мы пришли к примирению. Алексей Райдер сказал, что проблем в ношение платков (хиджабов) в Тюменской области нет. Просто заранее нужно предупреждать директоров школ», — рассказала URA.RU отец ребенка Ибрагим Давудов.

Мужчина отметил, что конфликт исчерпан, семья решила отказаться от идеи обращения в суд. Ранее представлять интересы тюменцев был готов экс-адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова и юрист, защищающий права мусульман Руслан Нагиев.

«Заместитель губернатора пообещал, что нашего ребенка больше никто не будет останавливать. Как-то „мстить“, скажем так, тоже. Надеемся, что так оно и будет. Наша страна многоконфессиональная и многонациональна. Просьба ко всем относиться друг к другу с пониманием и уважением», — отметил отец девочки в разговоре с URA.RU.

URA.RU попросило департамент образования региона прокомментировать итог встречи, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, дочь Ибрагима Давудова не хотели пускать в здание школы из-за хиджаба. Директор учреждения настаивала, что религиозные атрибуты в школе под запретом. Конфликт попал на видео, и вызвал бурную реакцию по всей стране.

За ребенка заступился уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев, а глава Союза мусульманок РФ Наиля Зиганшина призвала уволить директора школы №88. При этом власти Тюменской области отмечали, что педагог повела себя правильно, а девочке и родителям стоило ее послушаться.