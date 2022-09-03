Глава Союза мусульманок РФ призвала уволить директора, не пускавшую тюменскую «школьницу в хиджабе»

Глава Союза мусульманок РФ Зиганшина призвала уволить директора тюменской школы, которая не пускала ученицу из-за хиджаба

04 сентября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Глава Союза мусульманок РФ заступилась за «девочку в хиджабе» Фото: Нина Калинина © URA.RU Глава Союза мусульманок РФ Наиля Зиганшина призвала уволить директора тюменской школы, которая не пускала девочку в учебное заведения из-за ношения хиджаба. По ее словам, такие педагоги не понимают детскую психологию и травмируют учеников. Об этом Зиганшина заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Конечно, как общественный деятель, как мама, как женщина я в шоке от поведения некомпетентных педагогов. Кому мешает косынка или платок на голове девочки? Чему может обучать детей такой педагог? <…> Думаю, нужно увольнять таких горе-учителей, которые не понимают детскую психологию, не могут понять детей и травмируют души», — рассказала Наиля Зиганшина. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор школы не пускала в школу ученицу, на которой был надет хиджаб. Отец девочки пытался объяснить, что это атрибутика их религии, но услышал в ответ, что школьница таким образом пытается выделиться. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал обратиться родителям в прокуратуру. В конфликте будет разбираться департамент образования Тюменской области.

Глава Союза мусульманок РФ Наиля Зиганшина призвала уволить директора тюменской школы, которая не пускала девочку в учебное заведения из-за ношения хиджаба. По ее словам, такие педагоги не понимают детскую психологию и травмируют учеников. Об этом Зиганшина заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Конечно, как общественный деятель, как мама, как женщина я в шоке от поведения некомпетентных педагогов. Кому мешает косынка или платок на голове девочки? Чему может обучать детей такой педагог? <…> Думаю, нужно увольнять таких горе-учителей, которые не понимают детскую психологию, не могут понять детей и травмируют души», — рассказала Наиля Зиганшина. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор школы не пускала в школу ученицу, на которой был надет хиджаб. Отец девочки пытался объяснить, что это атрибутика их религии, но услышал в ответ, что школьница таким образом пытается выделиться. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал обратиться родителям в прокуратуру. В конфликте будет разбираться департамент образования Тюменской области.