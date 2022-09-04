04 сентября 2022
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В Кургане перенесли дату ремонта Чеховского моста

В Кургане перенесли дату ремонта Чеховского моста на 2023 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее планировалось, что мост начнут ремонтировать в 2022 году Фото:

В Кургане ремонт Чеховского моста планируют провести в 2023 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Ранее планировалось начать работы в этом году.

«В 2023 и 2024 годах Курган продолжит капитальные ремонты мостов и путепроводов. В том числе будет ремонтироваться Чеховский путепровод. Ремонт транспортной развязки должен начаться в следующем году», — указано в сообщении.

Представители мэрии отметили, что сейчас представители администрации готовят документы к повторному выставлению документов по ремонту Чеховского путепровода на аукцион. После чего аукцион, связанный с ремонтом, объявят вновь. В администрации добавили, что ремонт моста синхронизируют с другими ремонтами городских транспортных развязок.

Ранее планировалось, что ремонт моста начнется в сентябре, однако в первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, так как единственная заявка не соответствовал требованиям. Во время ремонта, на который готовы потратить 154 млн рублей, мост планировали закрыть. Из-за этого представители компании «Попутчик+» предложили пассажирам автобусов выбрать вариант объезда Чеховского моста.

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В Кургане ремонт Чеховского моста планируют провести в 2023 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Ранее планировалось начать работы в этом году. «В 2023 и 2024 годах Курган продолжит капитальные ремонты мостов и путепроводов. В том числе будет ремонтироваться Чеховский путепровод. Ремонт транспортной развязки должен начаться в следующем году», — указано в сообщении. Представители мэрии отметили, что сейчас представители администрации готовят документы к повторному выставлению документов по ремонту Чеховского путепровода на аукцион. После чего аукцион, связанный с ремонтом, объявят вновь. В администрации добавили, что ремонт моста синхронизируют с другими ремонтами городских транспортных развязок. Ранее планировалось, что ремонт моста начнется в сентябре, однако в первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, так как единственная заявка не соответствовал требованиям. Во время ремонта, на который готовы потратить 154 млн рублей, мост планировали закрыть. Из-за этого представители компании «Попутчик+» предложили пассажирам автобусов выбрать вариант объезда Чеховского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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