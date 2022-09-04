В Кургане перенесли дату ремонта Чеховского моста на 2023 год

Ранее планировалось, что мост начнут ремонтировать в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ремонт Чеховского моста планируют провести в 2023 году. Данная информация размещена на сайте городской администрации. Ранее планировалось начать работы в этом году.

«В 2023 и 2024 годах Курган продолжит капитальные ремонты мостов и путепроводов. В том числе будет ремонтироваться Чеховский путепровод. Ремонт транспортной развязки должен начаться в следующем году», — указано в сообщении.

Представители мэрии отметили, что сейчас представители администрации готовят документы к повторному выставлению документов по ремонту Чеховского путепровода на аукцион. После чего аукцион, связанный с ремонтом, объявят вновь. В администрации добавили, что ремонт моста синхронизируют с другими ремонтами городских транспортных развязок.

Ранее планировалось, что ремонт моста начнется в сентябре, однако в первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, так как единственная заявка не соответствовал требованиям. Во время ремонта, на который готовы потратить 154 млн рублей, мост планировали закрыть. Из-за этого представители компании «Попутчик+» предложили пассажирам автобусов выбрать вариант объезда Чеховского моста.