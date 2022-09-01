Перевозчик устроил для курганцев голосование за маршрут в объезд моста

В Кургане перевозчик "Попутчик+" предложил пассажирам выбрать объездной путь из-за ремонта моста

02 сентября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

«Попутчик+» предложил пассажирам выбрать вариант объезда Чеховского моста, который закроют на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский перевозчик ООО «Попутчик+» предложил пассажирам выбрать вариант объезда Чеховского моста, который планируют перекрыть для ремонта. Фото опросного листа для голосования размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «В связи с тем, что администрация города Кургана полностью закроет Чеховский мост ООО „Попутчик+“ предлагает два пути следования маршрута №366 „ОАО ‚Синтез‘ — пос. Сиреневый“: с пересадкой во 2-м микрорайоне (более подробную информацию можно получить у кондуктора), согласен ездить в объезд через весь город (через Некрасовский мост или Бурова-Петровский мост). Поставившие свои подписи на странице опроса дают согласие на обработку персональных данных», — говорится в опросном листе, фото которого опубликовано в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост в Кургане планируют закрыть на ремонт. Предполагалось, что ремонт моста начнется 12 сентября, а закончится 30 ноября 2023 года, но подрядчик до сих пор не определен. В конце августа стало известно, что была подана только одна заявка на участие в аукционе, связанными с ремонтом моста, но она не соответствовала требованиям. На ремонт моста планируют потратить более 154 млн рублей. Курганский перевозчик предложил пассажирам голосовать за вариант объезда Чеховского моста, который закроют на ремонт фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Курганский перевозчик ООО «Попутчик+» предложил пассажирам выбрать вариант объезда Чеховского моста, который планируют перекрыть для ремонта. Фото опросного листа для голосования размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «В связи с тем, что администрация города Кургана полностью закроет Чеховский мост ООО „Попутчик+“ предлагает два пути следования маршрута №366 „ОАО ‚Синтез‘ — пос. Сиреневый“: с пересадкой во 2-м микрорайоне (более подробную информацию можно получить у кондуктора), согласен ездить в объезд через весь город (через Некрасовский мост или Бурова-Петровский мост). Поставившие свои подписи на странице опроса дают согласие на обработку персональных данных», — говорится в опросном листе, фото которого опубликовано в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Чеховский мост в Кургане планируют закрыть на ремонт. Предполагалось, что ремонт моста начнется 12 сентября, а закончится 30 ноября 2023 года, но подрядчик до сих пор не определен. В конце августа стало известно, что была подана только одна заявка на участие в аукционе, связанными с ремонтом моста, но она не соответствовала требованиям. На ремонт моста планируют потратить более 154 млн рублей.