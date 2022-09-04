04 сентября 2022

Отец школьницы, которую изрезали ножом под Екатеринбургом, назвал причину нападения

Школьница, на которую напал подросток с ножом под Екатеринбургом, вышла из комы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
Подозреваемый в нападении находится под стражей Фото:

Девушку, которую в поселке Исток (Свердловская область) изрезал ножом 15-летний подросток, вышла из комы. Как сообщает отец 16-летней школьницы, с нападавшим парнем она не была знакома, он просто захочет «кого-нибудь убить».

«Все, что рассказывают про любовные разборки, — это чушь. Она его не знала. Я был на мере пресечения, читал его объяснение. Когда его поймали, он показал, где выбросил нож, куртка была в крови. Он не стал отрицать. Его спросили, зачем он это сделал. Он сказал, что вышел от бабушки и просто захотел кого-нибудь убить. Сел на лавочку и увидел девочку, похожую на ту, которая его в школе обижала, видимо», — передает Е1 слова отца ребенка.

Редакция направила запрос в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации заметки ответа не последовало.

Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП. Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей.

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Девушку, которую в поселке Исток (Свердловская область) изрезал ножом 15-летний подросток, вышла из комы. Как сообщает отец 16-летней школьницы, с нападавшим парнем она не была знакома, он просто захочет «кого-нибудь убить». «Все, что рассказывают про любовные разборки, — это чушь. Она его не знала. Я был на мере пресечения, читал его объяснение. Когда его поймали, он показал, где выбросил нож, куртка была в крови. Он не стал отрицать. Его спросили, зачем он это сделал. Он сказал, что вышел от бабушки и просто захотел кого-нибудь убить. Сел на лавочку и увидел девочку, похожую на ту, которая его в школе обижала, видимо», — передает Е1 слова отца ребенка. Редакция направила запрос в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации заметки ответа не последовало. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее напал неизвестный. Именно медики передали в полицию информацию о ЧП. Задержать подозреваемого в нападении на школьницу удалось по горячим следам. На розыск подозреваемого бросили все наряды полиции. Им оказался молодой человек из соседнего города Березовский. Орудие преступления — большой кухонный нож, сыщики изъяли. Подозреваемый находится под стражей.
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