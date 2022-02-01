Челябинцы помогут достроить проблемный микрорайон Кургана

01 февраля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Застройщику выделили участки в 16-м микрорайоне Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители компании из Челябинской области «Домострой» построят здания в 16-м микрорайоне Кургана. Данная информация размещена на сайте госкомпании «Дом.рф». Ранее жители микрорайона жаловались на проблемы в нем. «„Дом.рф“ подвел итоги трех аукционов „за долю“ на землю под жилищное строительство в Кургане. Договоры аренды участков заключены с компанией „Домострой“ (входит в трест „Магнитострой“) из Челябинской области», — указано в сообщении. На участках общей площадью 45,7 га планируют построить более 400 тыс. кв. м жилья, школы, детсады и другие соцобъекты. Планируется, что разрешение на строительство первой очереди выдадут за год. Застройку первого участка должны завершить за семь лет, остальных двух — за десять. По словам директора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой, возобновление застройки 16-го микрорайона поможет создать целостный образ макрорайона Заозерный. «Мы понимаем, что платежеспособность в Кургане ниже, чем в Челябинске, но мы привыкли работать на низкой „марже“. Это не первый проблемный микрорайон, который мы достраиваем. В Кургане для нас это первый проект», — сообщил URA.RU председатель совета директоров АО «Магнитострой» Олег Лакницкий. До этого «Магнитострой» достраивал в Челябинске проблемный микрорайон «Академ Риверсайд». Ранее жители 16-го микрорайона жаловались на проблемы в нем и качество построенного жилья. Тогда застройщиком была челябинская фирма «Речелстрой». Также в микрорайоне нет автомобильной дороги. Власти планируют ее построить до 2028 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представители компании из Челябинской области «Домострой» построят здания в 16-м микрорайоне Кургана. Данная информация размещена на сайте госкомпании «Дом.рф». Ранее жители микрорайона жаловались на проблемы в нем. «„Дом.рф“ подвел итоги трех аукционов „за долю“ на землю под жилищное строительство в Кургане. Договоры аренды участков заключены с компанией „Домострой“ (входит в трест „Магнитострой“) из Челябинской области», — указано в сообщении. На участках общей площадью 45,7 га планируют построить более 400 тыс. кв. м жилья, школы, детсады и другие соцобъекты. Планируется, что разрешение на строительство первой очереди выдадут за год. Застройку первого участка должны завершить за семь лет, остальных двух — за десять. По словам директора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой, возобновление застройки 16-го микрорайона поможет создать целостный образ макрорайона Заозерный. «Мы понимаем, что платежеспособность в Кургане ниже, чем в Челябинске, но мы привыкли работать на низкой „марже“. Это не первый проблемный микрорайон, который мы достраиваем. В Кургане для нас это первый проект», — сообщил URA.RU председатель совета директоров АО «Магнитострой» Олег Лакницкий. До этого «Магнитострой» достраивал в Челябинске проблемный микрорайон «Академ Риверсайд». Ранее жители 16-го микрорайона жаловались на проблемы в нем и качество построенного жилья. Тогда застройщиком была челябинская фирма «Речелстрой». Также в микрорайоне нет автомобильной дороги. Власти планируют ее построить до 2028 года.