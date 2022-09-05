ОПЕК+ сокращает добычу нефти

На заседании ОПЕК+ решили сократить добычу нефти
После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.
«ОПЕК+ проголосовал единогласно за возврат к условиям августа. То есть минус 100 тысяч баррелей в сутки от сентября», — цитирует источник РИА «Новости».
Президент США Джо Байден в июле отправлялся на поклон в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду. Он хотел убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине.
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