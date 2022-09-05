ОПЕК+ сокращает добычу нефти

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
На заседании ОПЕК+ решили сократить добычу нефти Фото:

После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.

«ОПЕК+ проголосовал единогласно за возврат к условиям августа. То есть минус 100 тысяч баррелей в сутки от сентября», — цитирует источник РИА «Новости».

Президент США Джо Байден в июле отправлялся на поклон в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду. Он хотел убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине.

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После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе. «ОПЕК+ проголосовал единогласно за возврат к условиям августа. То есть минус 100 тысяч баррелей в сутки от сентября», — цитирует источник РИА «Новости». Президент США Джо Байден в июле отправлялся на поклон в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду. Он хотел убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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