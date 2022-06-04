FA: Байден «поедет на поклон» в Саудовскуую Аравию из-за России

05 июня 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

FA: Джо Байден вернется из Саудовской Аравии с пустыми руками Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский лидер Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, такое мнение выразила в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй. «В обмен на сомнительные успехи [президент США Джо] Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поезду вообще не нужно было планировать», — сказала Далия Дасса Кэй. По ее мнению, решение Байдена «поехать на поклон» к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду станет ошибкой, поскольку он уедет с пустыми руками. Она уверена, что там, в первую очередь учтут собственные интересы, чтобы избежать снижения мирового спроса на ресурс. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский лидер Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако он вернется с пустыми руками, такое мнение выразила в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй. «В обмен на сомнительные успехи [президент США Джо] Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поезду вообще не нужно было планировать», — сказала Далия Дасса Кэй. По ее мнению, решение Байдена «поехать на поклон» к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду станет ошибкой, поскольку он уедет с пустыми руками. Она уверена, что там, в первую очередь учтут собственные интересы, чтобы избежать снижения мирового спроса на ресурс. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против России.