В Перми продают платежные терминалы банка-банкрота. Скрин

В Перми распродают имущество обанкротившегося "Проинвестбанка"
© Служба новостей «URA.RU»
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Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь, проинвестбанк
Помимо платежных терминалов, на продажу выставлено и другое оборудование обанкротившегося банка Фото:

Конкурсный управляющий пермского «Проинвестбанка» Игорь Арцыбашев выставил на продажу оборудование кредитно-финансового учреждения. Объявления о публичной оферте размещены на электронной торговой площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди нескольких лотов значатся и платежные терминалы.

Стоимость терминалов варьируется в пределах от 65,9 до 77,1 тысячи рублей. Помимо этого, на продажу выставлены офисная мебель, счетчики и сортировщики банкнот, сейфы, компьютерная и периферийная техника, коммутационное и другое оборудование, ранее принадлежавшее банку.

В апреле 2021 года АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии, а затем признан банкротом. Впоследствии началась процедура его принудительной ликвидации. Ликвидатором банка назначена госкорпорация АСВ. Ранее были определены сроки выплат кредиторам «Проинвестбанка».

Объявление о продаже оборудования, принадлежавшего банку, опубликовано на электронной торговой площадке АСВ

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Конкурсный управляющий пермского «Проинвестбанка» Игорь Арцыбашев выставил на продажу оборудование кредитно-финансового учреждения. Объявления о публичной оферте размещены на электронной торговой площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди нескольких лотов значатся и платежные терминалы. Стоимость терминалов варьируется в пределах от 65,9 до 77,1 тысячи рублей. Помимо этого, на продажу выставлены офисная мебель, счетчики и сортировщики банкнот, сейфы, компьютерная и периферийная техника, коммутационное и другое оборудование, ранее принадлежавшее банку. В апреле 2021 года АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии, а затем признан банкротом. Впоследствии началась процедура его принудительной ликвидации. Ликвидатором банка назначена госкорпорация АСВ. Ранее были определены сроки выплат кредиторам «Проинвестбанка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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