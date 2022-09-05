В Перми продают платежные терминалы банка-банкрота. Скрин

В Перми распродают имущество обанкротившегося "Проинвестбанка"

05 сентября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Помимо платежных терминалов, на продажу выставлено и другое оборудование обанкротившегося банка Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Конкурсный управляющий пермского «Проинвестбанка» Игорь Арцыбашев выставил на продажу оборудование кредитно-финансового учреждения. Объявления о публичной оферте размещены на электронной торговой площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди нескольких лотов значатся и платежные терминалы. Стоимость терминалов варьируется в пределах от 65,9 до 77,1 тысячи рублей. Помимо этого, на продажу выставлены офисная мебель, счетчики и сортировщики банкнот, сейфы, компьютерная и периферийная техника, коммутационное и другое оборудование, ранее принадлежавшее банку. В апреле 2021 года АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии, а затем признан банкротом. Впоследствии началась процедура его принудительной ликвидации. Ликвидатором банка назначена госкорпорация АСВ. Ранее были определены сроки выплат кредиторам «Проинвестбанка». Объявление о продаже оборудования, принадлежавшего банку, опубликовано на электронной торговой площадке АСВ Скрин сайта torgiasv.ru

Конкурсный управляющий пермского «Проинвестбанка» Игорь Арцыбашев выставил на продажу оборудование кредитно-финансового учреждения. Объявления о публичной оферте размещены на электронной торговой площадке Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди нескольких лотов значатся и платежные терминалы. Стоимость терминалов варьируется в пределах от 65,9 до 77,1 тысячи рублей. Помимо этого, на продажу выставлены офисная мебель, счетчики и сортировщики банкнот, сейфы, компьютерная и периферийная техника, коммутационное и другое оборудование, ранее принадлежавшее банку. В апреле 2021 года АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии, а затем признан банкротом. Впоследствии началась процедура его принудительной ликвидации. Ликвидатором банка назначена госкорпорация АСВ. Ранее были определены сроки выплат кредиторам «Проинвестбанка».