Пермяки массово жалуются на рестораны «Вкусно — и точка»

Пермяки оставляют негативные отзывы в «2ГИС» на новые рестораны сети «Вкусно – и точка»

Пока, судя по отзывам, пермяки не очень довольны обслуживанием в ресторанах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реакция пермяков на обслуживание в открывшихся ресторанах «Вкусно — и точка» не заставила себя долго ждать. Уже в первую неделю после открытия в «2ГИС» появились десятки негативных отзывов на каждую из шести точек.

«Ваше качество еды упало. Котлеты якобы из говядины похожи на жженую бумагу, вместо соуса в бургере — обычный дешманский мазик. Напитки — это вообще треш: вода со льдом, даже вкуса нет», — написал пермяк Олег Назаров 1 сентября отзыв на обслуживание в ресторане, который находится в ЦУМе.

Больше всего негативных отзывов от пермяков поступило на молочные коктейли и газированные напитки: «Коктейли вообще невкусные, ванильный будто одна вода», «Спрайт разбавлен протухшей водой». Недовольны посетители и разнообразием меню: «Очень мало позиций в меню», «Нет картошки фри». Появляются на сервисе «2ГИС» и более серьезные обвинения. К примеру, пермячка с ником «Юлия» в отзыве от 2 сентября указала, что в автокафе у Центрального рынка (улица Попова, 58б) у нее отравился ребенок.

«Ребенок попросил мороженое — всю ночь тошнота и температура. Отравление. Второй день ребенок лежит. В „Макавто“ ни разу такого не было. Никогда ничего там не покупайте!» — написала в 2ГИС пермячка.

Есть также отзывы о странных фактах: «Заказали порцию крыльев… В итоге положили три отдельных части от крыла! В сумме одно крыло. Это как, стесняюсь спросить? Платишь за три крыла, а не за три части крыла». Несколько человек отметили, что в заказ «с собой» что-то не докладывали.

Стоит отметить, что позитивные отзывы на рестораны тоже есть, хоть их и мало. К примеру, Юлиана Половинкина написала, что еда в обновленных ресторанах не отличается от еды в «Маке». А девушка с ником «Алена» написала, что заказ приготовили быстро и было вкусно.

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