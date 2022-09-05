Терапевт Алексеева рассказала про опасность обмороков для взрослых

05 сентября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Потеря сознания может говорить о проблемах головного мозга, считает Лариса Алексеева Фото: Екатерина Сычкова Обмороки во взрослом возрасте могут говорить о наличии серьезных заболевании головного мозга, сердечно-сосудистой системы и онкологии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Кратковременная потеря сознания в подростковом, детском возрасте возможна. Но если обмороки случаются во взрослом возрасте, то тут нужно уже исключать серьезные заболевания головного мозга, онкологические процессы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это уже должно насторожить человека. Нужно обследоваться. Также это может быть COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева. По словам терапевта, в подростковом возрасте кратковременная потеря сознания может говорить о низком гемоглобине, снижении сахара в крови и переутомлении. «При резких запрокидываниях детьми головы, при падениях, ударах идет отток крови от головного мозга к другим органам и происходит кратковременная потеря сознания. При низком гемоглобине, при ортостатической гипотензии при принятии вертикального положения происходит чрезмерное снижение артериального давления. Это бывает в пубертатный период у мальчиков. Такое состояние может быть и от сильного переутомления, например, когда грядет экзамен, возникает стресс, страх, что не сдашь. Потеря сознания может произойти и при гипогликемии, когда в крови сахар низкий. Но тут нужно что-то поесть. И сейчас голодные обмороки могут быть из-за того, что люди сидят на диетах», — добавила Алексеева. Ранее невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова напомнила, что человек может внезапно потерять сознание, просто повернув голову. Такое явление возникает при увеличении давления крови в сонных артериях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обмороки во взрослом возрасте могут говорить о наличии серьезных заболевании головного мозга, сердечно-сосудистой системы и онкологии. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Кратковременная потеря сознания в подростковом, детском возрасте возможна. Но если обмороки случаются во взрослом возрасте, то тут нужно уже исключать серьезные заболевания головного мозга, онкологические процессы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это уже должно насторожить человека. Нужно обследоваться. Также это может быть COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева. По словам терапевта, в подростковом возрасте кратковременная потеря сознания может говорить о низком гемоглобине, снижении сахара в крови и переутомлении. «При резких запрокидываниях детьми головы, при падениях, ударах идет отток крови от головного мозга к другим органам и происходит кратковременная потеря сознания. При низком гемоглобине, при ортостатической гипотензии при принятии вертикального положения происходит чрезмерное снижение артериального давления. Это бывает в пубертатный период у мальчиков. Такое состояние может быть и от сильного переутомления, например, когда грядет экзамен, возникает стресс, страх, что не сдашь. Потеря сознания может произойти и при гипогликемии, когда в крови сахар низкий. Но тут нужно что-то поесть. И сейчас голодные обмороки могут быть из-за того, что люди сидят на диетах», — добавила Алексеева. Ранее невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова напомнила, что человек может внезапно потерять сознание, просто повернув голову. Такое явление возникает при увеличении давления крови в сонных артериях.