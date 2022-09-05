Global News: украинские беженцы пожалели об иммиграции в Канаду

Global News: украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели

05 сентября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы пытаются заработать деньги в Канаде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинская семья переехала в Канаду после начала спецоперации в их стране. Об этом пишет канадский информационный ресурс Global News. В мае этого года пара из шести человек решила уехать из Украине и поселиться в канадской провинции Саскачеван. Там их знакомая нашла для них принимающую семью. Глава семьи занялся столярным делом, хотя на Украине он работал поваром. «В будущем он может пойти работать в хороший ресторан или что-то получше, или открыть свое дело», — уточнила его жена Олексана Троян. Сейчас паре приходится нелегко, ведь они не ожидали, что все будет стоить так дорого. «На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому», — уточнила Олексана Троян. Ранее украинские беженцы и британские хозяева пожаловались на схему «Дома для Украины», так как из-за нее семьи с обеих сторон чувствуют себя брошенными британским правительством. Некоторые утверждают, что их «обманули» украинцы, в то время как многие до сих пор не получили ни копейки из обещанных правительством ежемесячных выплат в размере 350 фунтов стерлингов.

Украинская семья переехала в Канаду после начала спецоперации в их стране. Об этом пишет канадский информационный ресурс Global News. В мае этого года пара из шести человек решила уехать из Украине и поселиться в канадской провинции Саскачеван. Там их знакомая нашла для них принимающую семью. Глава семьи занялся столярным делом, хотя на Украине он работал поваром. «В будущем он может пойти работать в хороший ресторан или что-то получше, или открыть свое дело», — уточнила его жена Олексана Троян. Сейчас паре приходится нелегко, ведь они не ожидали, что все будет стоить так дорого. «На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на все, и, может быть, поэтому у нас немного по-другому», — уточнила Олексана Троян. Ранее украинские беженцы и британские хозяева пожаловались на схему «Дома для Украины», так как из-за нее семьи с обеих сторон чувствуют себя брошенными британским правительством. Некоторые утверждают, что их «обманули» украинцы, в то время как многие до сих пор не получили ни копейки из обещанных правительством ежемесячных выплат в размере 350 фунтов стерлингов.