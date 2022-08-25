Британцы рассорились из-за беженцев с Украины

25 августа 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Британцы ругают программу правительства о предоставлении жилья для беженцев с Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели британской газеты Daily Mail заявили, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогают им справляться с кризисом. Часть британцев пожаловались, что так и не получили выплаты. «Украинские беженцы и британские хозяева недовольны схемой „Дома для Украины“, из-за которой семьи с обеих сторон чувствуют себя брошенными британским правительством. Некоторые утверждают, что их „обманули“ украинцы, в то время как многие до сих пор не получили ни копейки из обещанных правительством ежемесячных выплат в размере 350 фунтов стерлингов», — пишет Daily Mail. «Я ошеломлен тем, насколько бесполезно это правительство во всем», — негодует читатель Citizen1970. «Деньги не покрывают фактическую стоимость жизни. Когда переезжают четыре или более человек, это ад!» — делится читатель Country girl 22. «Очевидно, это должно было случиться. Кто поверит, что это правительство своевременно заплатит?» — пишет читатель KittyFisher. «Почему Великобритания, крошечный остров, должна выступать в роли гостиницы для всего мира? Мы в огромных долгах, кто платит за это бесконечное гостеприимство?» — пишет читатель GoodStrongTea. «Этот план никогда не сработает!» — считает читатель nicole45. «Любой, у кого есть хоть полунции здравого смысла, не стал бы связываться со схемой, которую продвигает это правительство», — пишет читатель onanotherplanet. «Еще один тщеславный проект Джонсона потерпел крах», — считает читатель angeltop. Ранее британское интернет-издание The Independent сообщило, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не спасают простых британцев от финансового краха. По информации издания, многие британцы, принявшие к себе беженцев с Украины, находятся на грани разорения. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась не готова к такому огромному потоку беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты Daily Mail заявили, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогают им справляться с кризисом. Часть британцев пожаловались, что так и не получили выплаты. «Украинские беженцы и британские хозяева недовольны схемой „Дома для Украины“, из-за которой семьи с обеих сторон чувствуют себя брошенными британским правительством. Некоторые утверждают, что их „обманули“ украинцы, в то время как многие до сих пор не получили ни копейки из обещанных правительством ежемесячных выплат в размере 350 фунтов стерлингов», — пишет Daily Mail. «Я ошеломлен тем, насколько бесполезно это правительство во всем», — негодует читатель Citizen1970. «Деньги не покрывают фактическую стоимость жизни. Когда переезжают четыре или более человек, это ад!» — делится читатель Country girl 22. «Очевидно, это должно было случиться. Кто поверит, что это правительство своевременно заплатит?» — пишет читатель KittyFisher. «Почему Великобритания, крошечный остров, должна выступать в роли гостиницы для всего мира? Мы в огромных долгах, кто платит за это бесконечное гостеприимство?» — пишет читатель GoodStrongTea. «Этот план никогда не сработает!» — считает читатель nicole45. «Любой, у кого есть хоть полунции здравого смысла, не стал бы связываться со схемой, которую продвигает это правительство», — пишет читатель onanotherplanet. «Еще один тщеславный проект Джонсона потерпел крах», — считает читатель angeltop. Ранее британское интернет-издание The Independent сообщило, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не спасают простых британцев от финансового краха. По информации издания, многие британцы, принявшие к себе беженцев с Украины, находятся на грани разорения. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась не готова к такому огромному потоку беженцев.