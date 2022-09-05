Футбольные фанаты из Екатеринбурга отправились добровольцами на Донбасс

06 сентября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

В Мариуполе создали специальное подразделение из футбольных фанатов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Фанаты екатеринбургского клуба ФК «Урал» отправились на Донбасс, чтобы стать бойцами специального подразделения, созданного из болельщиков различных футбольных клубов. Об этом рассказал инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев. «В Мариуполе занимаемся подготовкой бойцов, прошедших курс молодого бойца в подразделении „Восток“. Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательных групп, проводим саперно-инженерную подготовку. Костяк данной группы составляют фанаты различных футбольных клубов, все в хорошей физической форме, настроены патриотически, имеют высокий уровень боевого духа», — цитирует telegram-канал РИА-Новости инструктора спецподразделения. По его словам, внутри фанатского сообщества новость о спецподразделении вызвала огромный интерес. В отряд приехали футбольные болельщики различных футбольных клубов, в том числе ЦСКА, «Зенит», «Амкар», «Россельмаш», «Урал», забыв о разногласиях. Ранее источник URA.RU сообщал, что с мая по конец июля на территории Донбасса появились от 25 до 40 ультрас, которые уехали из Москвы и Санкт-Петербурга. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

Фанаты екатеринбургского клуба ФК «Урал» отправились на Донбасс, чтобы стать бойцами специального подразделения, созданного из болельщиков различных футбольных клубов. Об этом рассказал инструктор центра, где проходит подготовка добровольцев. «В Мариуполе занимаемся подготовкой бойцов, прошедших курс молодого бойца в подразделении „Восток“. Занимаемся подготовкой малых пехотных разведывательных групп, проводим саперно-инженерную подготовку. Костяк данной группы составляют фанаты различных футбольных клубов, все в хорошей физической форме, настроены патриотически, имеют высокий уровень боевого духа», — цитирует telegram-канал РИА-Новости инструктора спецподразделения. По его словам, внутри фанатского сообщества новость о спецподразделении вызвала огромный интерес. В отряд приехали футбольные болельщики различных футбольных клубов, в том числе ЦСКА, «Зенит», «Амкар», «Россельмаш», «Урал», забыв о разногласиях. Ранее источник URA.RU сообщал, что с мая по конец июля на территории Донбасса появились от 25 до 40 ультрас, которые уехали из Москвы и Санкт-Петербурга. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.