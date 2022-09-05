Известная судья из Челябинска выступила против решения Верховного суда РФ

Председатель Центрального районного суда Челябинска оспорила решение Верховного суда

06 сентября 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Рамзия Лутфуллоева хотела стать судьей в крупном суде, но ей отказали в двух инстанциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева подала жалобу на решение Верховного суда России, отказавшегося отменить решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ, которая не стала рекомендовать ее на вышестоящую должность. Жалобу рассмотрит также Верховный суд, но в апелляционной коллегии по административным делам. Данные о жалобе Лутфуллоевой размещены в картотеке дел высшей судебной инстанции страны. Открытое судебное заседание назначено на 20 сентября. В карточке дела по иску Лутфуллоевой также есть решение Верховного суда, которое она оспаривает в апелляции. Там указано, что ВККС РФ правомерно отказала ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, так как при предоставлении документов Лутфуллоева умолчала о ряде деталей из своей служебной и личной биографии. Она не предоставила характеристику с работы за последние пять лет, поскольку якобы в ней содержатся искаженные сведения о ее деятельности, а также не сообщила о том, что ее супруг привлекался к административной ответственности за совершение ДТП, в котором пострадал человек. Рамзия Лутфуллоева занимает пост председателя Центрального райсуда с 2016 года. Все это время ее работу сопровождали скандалы. Вскрылось, что муж совершил ДТП и хотел уйти от ответственности, родственники по линии супруга судимы за коррупцию. На нее жаловались судьи, которые в результате перевелись в другие суды. Рамзию Лутфуллоеву даже лишили полномочий председателя, но она восстановилась через Москву. Полномочия Лутфуллоевой истекают в декабре 2022 года. Рекомендацию ККС Челябинской области на пост нового председателя суда получил судья областного суда, экс-сотрудник полиции Денис Лекарь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева подала жалобу на решение Верховного суда России, отказавшегося отменить решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ, которая не стала рекомендовать ее на вышестоящую должность. Жалобу рассмотрит также Верховный суд, но в апелляционной коллегии по административным делам. Данные о жалобе Лутфуллоевой размещены в картотеке дел высшей судебной инстанции страны. Открытое судебное заседание назначено на 20 сентября. В карточке дела по иску Лутфуллоевой также есть решение Верховного суда, которое она оспаривает в апелляции. Там указано, что ВККС РФ правомерно отказала ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, так как при предоставлении документов Лутфуллоева умолчала о ряде деталей из своей служебной и личной биографии. Она не предоставила характеристику с работы за последние пять лет, поскольку якобы в ней содержатся искаженные сведения о ее деятельности, а также не сообщила о том, что ее супруг привлекался к административной ответственности за совершение ДТП, в котором пострадал человек. Рамзия Лутфуллоева занимает пост председателя Центрального райсуда с 2016 года. Все это время ее работу сопровождали скандалы. Вскрылось, что муж совершил ДТП и хотел уйти от ответственности, родственники по линии супруга судимы за коррупцию. На нее жаловались судьи, которые в результате перевелись в другие суды. Рамзию Лутфуллоеву даже лишили полномочий председателя, но она восстановилась через Москву. Полномочия Лутфуллоевой истекают в декабре 2022 года. Рекомендацию ККС Челябинской области на пост нового председателя суда получил судья областного суда, экс-сотрудник полиции Денис Лекарь.