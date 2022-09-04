Глава Роспотребнадзора: в России замедляются темпы роста заболеваемости по COVID

Темпы роста заболеваемости по коронавирусу замедляются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Также особенностью… сегодняшнего дня эпидситуации, вызванной новыми вариантами „омикрона“… это не тяжелые состояния. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших не превышает 1,5%», — сказала Попова, передает РИА «Новости».
По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге. При этом, Попова отметила, что часть людей госпитализируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих болезней.
2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения. 4 июля были сняты ограничения на пересечение границы. В середине августа Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. В сентябре дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса в РФ не требуется, отметила Анна Попова.
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Темпы роста заболеваемости по коронавирусу замедляются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Также особенностью… сегодняшнего дня эпидситуации, вызванной новыми вариантами „омикрона“… это не тяжелые состояния. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших не превышает 1,5%», — сказала Попова, передает РИА «Новости». По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге. При этом, Попова отметила, что часть людей госпитализируют не из-за тяжести болезни, а из-за возраста или сопутствующих болезней. 2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения. 4 июля были сняты ограничения на пересечение границы. В середине августа Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. В сентябре дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса в РФ не требуется, отметила Анна Попова.