05 сентября 2022

Китай и Россия откроют свои границы друг для друга, несмотря на COVID

Союз предпринимателей: Китай и Россия снимут ограничения для двустороннего туризма
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Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет
РФ и Китай скоро снимут ограничения для двустороннего туризма Фото:
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Коронавирус COVID-19

В скором времени могут быть сняты ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», — сказал Чжоу Лицюнь на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), передает РИА «Новости».

Он убежден, что механизмы сотрудничества двух стран в области разработки вакцины от COVID уже достаточно совершенны. Чжоу Лицюнь выразил надежду, что скоро государства взаимно признают паспорта вакцинации.

Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о том, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. По его словам, в ближайшее время процент смертности может вырасти в два раза.

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В скором времени могут быть сняты ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. «В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», — сказал Чжоу Лицюнь на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), передает РИА «Новости». Он убежден, что механизмы сотрудничества двух стран в области разработки вакцины от COVID уже достаточно совершенны. Чжоу Лицюнь выразил надежду, что скоро государства взаимно признают паспорта вакцинации. Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о том, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. По его словам, в ближайшее время процент смертности может вырасти в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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