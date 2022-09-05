Китай и Россия откроют свои границы друг для друга, несмотря на COVID

Союз предпринимателей: Китай и Россия снимут ограничения для двустороннего туризма

06 сентября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

РФ и Китай скоро снимут ограничения для двустороннего туризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В скором времени могут быть сняты ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. «В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», — сказал Чжоу Лицюнь на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), передает РИА «Новости». Он убежден, что механизмы сотрудничества двух стран в области разработки вакцины от COVID уже достаточно совершенны. Чжоу Лицюнь выразил надежду, что скоро государства взаимно признают паспорта вакцинации. Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о том, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. По его словам, в ближайшее время процент смертности может вырасти в два раза.

В скором времени могут быть сняты ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. «В условиях пандемии отрасль туризма в Китае и России попала под удар первой. Богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из Китая. Возобновление туризма неизбежно будет происходить при условии эффективного обеспечения жизни и здоровья граждан наших стран. Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», — сказал Чжоу Лицюнь на полях пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), передает РИА «Новости». Он убежден, что механизмы сотрудничества двух стран в области разработки вакцины от COVID уже достаточно совершенны. Чжоу Лицюнь выразил надежду, что скоро государства взаимно признают паспорта вакцинации. Ранее директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о том, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. По его словам, в ближайшее время процент смертности может вырасти в два раза.