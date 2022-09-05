Спасатели добрались до выживших на Ключевской Сопке туристов

06 сентября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Камчатские спасатели дошли до высоты 3300 метров на Ключевской Сопке, где их ждали выжившие трое туристов из группы, в которой погибли 9 человек. Об этом сообщили сообщили в краевом Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД). «Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с (отметки — ред.) 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В ближайшее время спасатели примут решение, как эвакуировать туристов: пешим путем или с помощью авиации. ЧП произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек.

Камчатские спасатели дошли до высоты 3300 метров на Ключевской Сопке, где их ждали выжившие трое туристов из группы, в которой погибли 9 человек. Об этом сообщили сообщили в краевом Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД). «Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с (отметки — ред.) 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В ближайшее время спасатели примут решение, как эвакуировать туристов: пешим путем или с помощью авиации. ЧП произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек.