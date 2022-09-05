05 сентября 2022

Выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС Курган, вертолет мчс
Вертолет МЧС эвакуировал туристов с Ключевского вулкана Фото:

Троих туристов, застрявших на Ключевском вулкане и оставшихся в живых, эвакуировали бортом МЧС РФ. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

«Троих из пострадавших туристов забрал вертолет МЧС России. Их доставят в поселок Ключи, а оттуда — в Петропавловск бортом Центра медицины катастроф», — приводит информацию ЦОД telegram-канал Zvezdanews. Уточняется, что спасатели остаются на месте для принятия решения об эвакуации девяти погибших туристов. Их тела находятся на отметке 4158 метров.

ЧП произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек. Во вторник спасателям ЦОД удалось найти туристов.

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Троих туристов, застрявших на Ключевском вулкане и оставшихся в живых, эвакуировали бортом МЧС РФ. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае. «Троих из пострадавших туристов забрал вертолет МЧС России. Их доставят в поселок Ключи, а оттуда — в Петропавловск бортом Центра медицины катастроф», — приводит информацию ЦОД telegram-канал Zvezdanews. Уточняется, что спасатели остаются на месте для принятия решения об эвакуации девяти погибших туристов. Их тела находятся на отметке 4158 метров. ЧП произошло на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа альпинистов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. Спасатели долгое время не могли добраться до пострадавших. К вечеру понедельника количество погибших при восхождении на вулкан выросло до девяти человек. Во вторник спасателям ЦОД удалось найти туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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