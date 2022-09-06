В ФАС придумали ответ на угрозу Запада ограничить цены на нефть

В России создадут биржевой индикатор цен на нефть

06 сентября 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

ФАС РФ планирует ввести собственные биржевые индикаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) планирует ввести собственные биржевые индикаторы в ответ на на угрозу Запада ограничить цены на нефть. Об этом рассказал заместитель главы ФАС России Виталий Королев. «С учетом того, что рейтинговые [агентства] уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Министерством энергетики РФ. Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — прим. ред.). Этот вопрос продвинули и даже решили», — сказал Королев в ходе Восточного экономического форума в эфире телеканала «Россия — 24». Индикаторы представляют собой модели поведения цен, подсказывающие трейдерам, как будет развиваться ситуация на рынке. В России планируется создание собственных индикаторов. Ранее страны G7 разработали план по установлению потолка цен на нефть РФ. Выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю.

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) планирует ввести собственные биржевые индикаторы в ответ на на угрозу Запада ограничить цены на нефть. Об этом рассказал заместитель главы ФАС России Виталий Королев. «С учетом того, что рейтинговые [агентства] уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Министерством энергетики РФ. Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — прим. ред.). Этот вопрос продвинули и даже решили», — сказал Королев в ходе Восточного экономического форума в эфире телеканала «Россия — 24». Индикаторы представляют собой модели поведения цен, подсказывающие трейдерам, как будет развиваться ситуация на рынке. В России планируется создание собственных индикаторов. Ранее страны G7 разработали план по установлению потолка цен на нефть РФ. Выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю.