В ФАС придумали ответ на угрозу Запада ограничить цены на нефть

В России создадут биржевой индикатор цен на нефть
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС РФ планирует ввести собственные биржевые индикаторы Фото:

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) планирует ввести собственные биржевые индикаторы в ответ на на угрозу Запада ограничить цены на нефть. Об этом рассказал заместитель главы ФАС России Виталий Королев.

«С учетом того, что рейтинговые [агентства] уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Министерством энергетики РФ. Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — прим. ред.). Этот вопрос продвинули и даже решили», — сказал Королев в ходе Восточного экономического форума в эфире телеканала «Россия — 24».

Индикаторы представляют собой модели поведения цен, подсказывающие трейдерам, как будет развиваться ситуация на рынке. В России планируется создание собственных индикаторов.

Ранее страны G7 разработали план по установлению потолка цен на нефть РФ. Выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю.

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Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) планирует ввести собственные биржевые индикаторы в ответ на на угрозу Запада ограничить цены на нефть. Об этом рассказал заместитель главы ФАС России Виталий Королев. «С учетом того, что рейтинговые [агентства] уходят из России, очевидно, что нам нужны свои индикаторы. В настоящее время такая работа ведется с Министерством энергетики РФ. Полагаю, что до конца года есть все шансы, чтобы мы с Павлом Юрьевичем (Сорокиным, замминистра энергетики РФ — прим. ред.). Этот вопрос продвинули и даже решили», — сказал Королев в ходе Восточного экономического форума в эфире телеканала «Россия — 24». Индикаторы представляют собой модели поведения цен, подсказывающие трейдерам, как будет развиваться ситуация на рынке. В России планируется создание собственных индикаторов. Ранее страны G7 разработали план по установлению потолка цен на нефть РФ. Выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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