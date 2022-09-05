Экс-глава пермского оборонного завода возвращается на предприятие

Бывший руководитель Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий планирует стать помощником нынешнего гендиректора. По данным источников СМИ, он уже написал заявление.
«Как утверждают источники, якобы господин Кузьмицкий уже написал соответствующее заявление. По словам собеседников „Ъ-Прикамье“, Геннадий Кузьмицкий будет оказывать помощь „в решении ряда задач“», — пишет издание.
Кузьмицкий руководил предприятием с 1997 по 2007 годы. Недавно завод объявил о наборе сотрудников. в конце августа его посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Визит состоялся в рамках правительственного совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
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Бывший руководитель Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий планирует стать помощником нынешнего гендиректора. По данным источников СМИ, он уже написал заявление. «Как утверждают источники, якобы господин Кузьмицкий уже написал соответствующее заявление. По словам собеседников „Ъ-Прикамье“, Геннадий Кузьмицкий будет оказывать помощь „в решении ряда задач“», — пишет издание. Кузьмицкий руководил предприятием с 1997 по 2007 годы. Недавно завод объявил о наборе сотрудников. в конце августа его посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Визит состоялся в рамках правительственного совещания по вопросам оборонно-промышленного комплекса.