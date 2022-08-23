Пермский завод, где делают заряды к «Граду», ищет сотрудников

Пермский пороховой завод изготавливает военную и гражданскую продукцию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский пороховой завод (ППЗ) ищет сотрудников на различные должности и рабочие специальности. Предприятию требуются инженеры, слесари, электромонтажники, энергетики, экономисты и другие специалисты. Объявление о вакансиях размещено на сайте по поиску работы НН.ru.

Так, соискателю на должность «Специалист бюро промышленной безопасности» завод предлагает зарплату в размере от 50 300 до 54 200 рублей. Зарплата электрогазосварщика пятого разряда составит от 32 000 рублей в месяц, а системного администратора — от 37 290 рублей, указано на сайте. Предприятие предлагает соискателям официальное трудоустройство, различные графики работы, социальные гарантии и досрочное назначение пенсии.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, изготавливает порох, а также выпускает гражданскую продукцию. Ранее о наборе сотрудников объявило другое пермское предприятие, работающее на оборонное производство, — «Мотовилихинские заводы». Сообщалось, что завод готов принять на работу токаря, фрезеровщика, оператора станков с ЧПУ и других специалистов.