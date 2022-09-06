В 2024 году в России появятся сети 5G

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, вышка сотовой связи, 5G
Появление сетей 5G в РФ планируется с 2024 года Фото:

В 2024 году в России планируется появление сетей 5G. Развертывание новой мобильной связи ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года», — рассказал в эфире Россия 24 Чернышенко.

По его словам, для этой работы созданы дорожные карты. «У нас головной организацией является „Ростех“, которые должны будут обеспечить разработку к этому времени и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях», — уточнил вице-премьер.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15—18%. Такой прогноз предоставил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В 2024 году в России планируется появление сетей 5G. Развертывание новой мобильной связи ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года», — рассказал в эфире Россия 24 Чернышенко. По его словам, для этой работы созданы дорожные карты. «У нас головной организацией является „Ростех“, которые должны будут обеспечить разработку к этому времени и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях», — уточнил вице-премьер. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15—18%. Такой прогноз предоставил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...