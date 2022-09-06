В 2024 году в России появятся сети 5G

В 2024 году в России планируется появление сетей 5G. Развертывание новой мобильной связи ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Частоты уже определены — это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года», — рассказал в эфире Россия 24 Чернышенко.
По его словам, для этой работы созданы дорожные карты. «У нас головной организацией является „Ростех“, которые должны будут обеспечить разработку к этому времени и масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях», — уточнил вице-премьер.
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной и широкополосной связи составит 15—18%. Такой прогноз предоставил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
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