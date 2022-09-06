Власти Херсона: Зеленский лично руководил наступлением на регион

06 сентября 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсон Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсонскую область, которое, в итоге, провалилось. Об этом рассказал заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, <…> отправил людей на заведомую гибель», — сказал он РИА «Новости». Как считает Стремоусов, в западных странах предчувствуют поражение Зеленского и по итогу его ждет военный трибунал. «Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве», — подытожил заместитель администрации региона. Ранее Стремоусов говорил о том, что Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области. С конца августа вооруженные силы Украины потеряли с конца августа около 3 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсонскую область, которое, в итоге, провалилось. Об этом рассказал заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, <…> отправил людей на заведомую гибель», — сказал он РИА «Новости». Как считает Стремоусов, в западных странах предчувствуют поражение Зеленского и по итогу его ждет военный трибунал. «Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве», — подытожил заместитель администрации региона. Ранее Стремоусов говорил о том, что Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области. С конца августа вооруженные силы Украины потеряли с конца августа около 3 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.