Власти Херсона: Зеленский лично руководил наступлением на регион

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Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсонскую область, которое, в итоге, провалилось. Об этом рассказал заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, <…> отправил людей на заведомую гибель», — сказал он РИА «Новости». Как считает Стремоусов, в западных странах предчувствуют поражение Зеленского и по итогу его ждет военный трибунал. «Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве», — подытожил заместитель администрации региона.

Ранее Стремоусов говорил о том, что Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области. С конца августа вооруженные силы Украины потеряли с конца августа около 3 тысяч человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично руководил контрнаступлением на Херсонскую область, которое, в итоге, провалилось. Об этом рассказал заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов. «Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, <…> отправил людей на заведомую гибель», — сказал он РИА «Новости». Как считает Стремоусов, в западных странах предчувствуют поражение Зеленского и по итогу его ждет военный трибунал. «Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве», — подытожил заместитель администрации региона. Ранее Стремоусов говорил о том, что Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области. С конца августа вооруженные силы Украины потеряли с конца августа около 3 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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