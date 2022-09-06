В Кремле назвали приговор журналисту Сафронову «очень суровым»

Песков: приговор журналисту Сафронову "очень суровый"

06 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Приговор журналисту Ивану Сафронову оказался «очень суровым». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал он в интервью РБК. Ранее обвиняемому в госизмене Сафронову вынесли приговор — его приговорили к 22 годам тюремного заключения. Бывший советник главы «Роскосмоса» в итоге сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. Право на УДО наступит в 2036 году.

Приговор журналисту Ивану Сафронову оказался «очень суровым». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал он в интервью РБК. Ранее обвиняемому в госизмене Сафронову вынесли приговор — его приговорили к 22 годам тюремного заключения. Бывший советник главы «Роскосмоса» в итоге сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. Право на УДО наступит в 2036 году.