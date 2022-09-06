В Кремле назвали приговор журналисту Сафронову «очень суровым»

Песков: приговор журналисту Сафронову "очень суровый"
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Приговор журналисту Ивану Сафронову оказался «очень суровым». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал он в интервью РБК.

Ранее обвиняемому в госизмене Сафронову вынесли приговор — его приговорили к 22 годам тюремного заключения. Бывший советник главы «Роскосмоса» в итоге сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. Право на УДО наступит в 2036 году.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Приговор журналисту Ивану Сафронову оказался «очень суровым». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал он в интервью РБК. Ранее обвиняемому в госизмене Сафронову вынесли приговор — его приговорили к 22 годам тюремного заключения. Бывший советник главы «Роскосмоса» в итоге сможет выйти по условно-досрочному освобождению, несмотря на тяжесть статьи. Право на УДО наступит в 2036 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...