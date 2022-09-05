Для детей из ЯНАО увеличат количество путевок на Дальний Восток

В следующем году в два раза больше детей из ЯНАО смогут посетить детские лагеря на Дальнем Востоке. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
«В будущем году сможем увеличить количество путевок на Дальний Восток вдвое. Работаем над тем, чтобы у наших ребят были все возможности побывать в лучших детских центрах страны», — написал губернатор.
В этом году ямальские ребята отдыхают в детском центре «Океан» во Владивостоке. В него могут попасть только одаренные дети через специальный конкурсный отбор.
Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов озвучил возможность появления в ЯНАО детского центра отдыха. По словам главы региона, лагерь будет предназначен не столько для оздоровления, сколько для социальной активности детей.
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