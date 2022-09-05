05 сентября 2022
04 сентября 2022

Для детей из ЯНАО увеличат количество путевок на Дальний Восток

Власти ЯНАО вдвое увеличат количество детских путевок на Дальний Восток
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, сосны, детский лагерь островского
В лагере на Дальнем Востоке отдохнули более 20 ямальцев Фото:

В следующем году в два раза больше детей из ЯНАО смогут посетить детские лагеря на Дальнем Востоке. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

«В будущем году сможем увеличить количество путевок на Дальний Восток вдвое. Работаем над тем, чтобы у наших ребят были все возможности побывать в лучших детских центрах страны», — написал губернатор.

В этом году ямальские ребята отдыхают в детском центре «Океан» во Владивостоке. В него могут попасть только одаренные дети через специальный конкурсный отбор.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов озвучил возможность появления в ЯНАО детского центра отдыха. По словам главы региона, лагерь будет предназначен не столько для оздоровления, сколько для социальной активности детей.

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В следующем году в два раза больше детей из ЯНАО смогут посетить детские лагеря на Дальнем Востоке. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. «В будущем году сможем увеличить количество путевок на Дальний Восток вдвое. Работаем над тем, чтобы у наших ребят были все возможности побывать в лучших детских центрах страны», — написал губернатор. В этом году ямальские ребята отдыхают в детском центре «Океан» во Владивостоке. В него могут попасть только одаренные дети через специальный конкурсный отбор. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов озвучил возможность появления в ЯНАО детского центра отдыха. По словам главы региона, лагерь будет предназначен не столько для оздоровления, сколько для социальной активности детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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