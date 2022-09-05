Махонин провел переговоры с министром РФ по важнейшему проекту Перми

Губернатор Махонин во Владивостоке обсудил 300-летие Перми с министром ЖКХ

06 сентября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Махонин отчитался о почти выполненном плане ввода в эксплуатацию жилья в крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил реализацию проектов к 300-летнему юбилею Перми с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Обсуждение прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает сайт краевого правительства. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу. Она состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Стороны обсудили ход реализации ключевых проектов, строительство которых ведется и планируется в крае в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми», — передает сайт кабмина. Также на встрече Махонин отчитался, что за 8 месяцев в крае введено в эксплуатацию 1,27 млн кв. метров жилья. Всего в 2022 году запланировано подготовить к заселению 1,28 млн кв. метров в 2022 году. Таким образом план уже выполнен на 99%. Файзуллин, в свою очередь отметил, что в регионе есть потенциал для многоквартирной застройки. Ранее стало известно, что Дмитрий Махонин улетел в командировку во Владивосток с целью участия в Восточном экономическом форуме. Там губернатор уже заключил один из первых контрактов с московской фирмой.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил реализацию проектов к 300-летнему юбилею Перми с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Обсуждение прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает сайт краевого правительства. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу. Она состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Стороны обсудили ход реализации ключевых проектов, строительство которых ведется и планируется в крае в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми», — передает сайт кабмина. Также на встрече Махонин отчитался, что за 8 месяцев в крае введено в эксплуатацию 1,27 млн кв. метров жилья. Всего в 2022 году запланировано подготовить к заселению 1,28 млн кв. метров в 2022 году. Таким образом план уже выполнен на 99%. Файзуллин, в свою очередь отметил, что в регионе есть потенциал для многоквартирной застройки. Ранее стало известно, что Дмитрий Махонин улетел в командировку во Владивосток с целью участия в Восточном экономическом форуме. Там губернатор уже заключил один из первых контрактов с московской фирмой.